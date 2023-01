Lula demite por decreto direção de meios públicos de comunicação social

A decisão do gabinete de Lula da Silva foi tomada na passada sexta-feira e enquadra a nomeação de Kariane Costa, jornalista, como presidente da Empresa Brasileira de Comunicação, que tutela entidades como a Agência Brasil, a TV Brasil e emissoras nacionais de rádio.

Abre-se assim um processo de transição e de reorganização da EBC que se prolongará por 30 dias, de acordo com um comunicado da Presidência. Na prática, tratar-se-á de substituir responsáveis indicados por Jair Bolsonaro.



Há uma semana, apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro tomaram de assalto as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso e do Palácio do Planalto, em Brasília, onde causaram danos de monta. As investidas foram travadas, ao cabo de várias horas, com uma intervenção policial.Da operação Polícia Militar para reaver o controlo das sedes dos três poderes resultaram perto de 1.500 detenções.





Segundo fontes citadas pelo jornal Folha de São Paulo, a maior parte dos media brasileiros descreveu os apoiantes de Bolsonaro envolvidos nas invasões na capital federal como "vândalos" ou "conspiradores golpistas". Os meios públicos de comunicação circunscreveram-se à designação "manifestantes".

Na segunda-feira, o principal serviço noticioso da TV Brasil transmitiria declarações do senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente, vistas como uma provocação por políticos do Partido dos Trabalhadores, formação política de Luiz Inácio Lula da Silva.. Quer o governador quer o ex-secretário de Segurança e antigo ministro da Justiça de Bolsonaro Anderson Torres são suspeitos de terem agido de forma negligente e omissa.

c/ Lusa