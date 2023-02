Lula diz a Biden que "Brasil auto marginalizou-se por quatro anos" com Bolsonaro

Num encontro na Casa Branca, em Washington, Lula criticou ainda o seu antecessor por se rodear de `fake news` e por não "gostar de manter relações com nenhum país", pelo que trabalhará para "recolocar o Brasil na nova geopolítica mundial"

"O Brasil isolou-se durante quatro anos. (...) O senhor sabe que o Brasil ficou quatro anos se auto marginalizando. O anterior Presidente não gostava de manter relações com nenhum país. O mundo dele terminava e começava com `fake news`...de manhã, de tarde e à noite. Parece-me que ele menosprezava as relações internacionais", disse Lula a Joe Biden.

Face a essa descrição de Bolsonaro, Biden respondeu: "Soa-me familiar", arrancando risos dos presentes na sala.