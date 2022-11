Lula diz que nunca teve problema no convívio com as forças armadas brasileiras

"Eu nunca tive nenhum problema de conviver com as forças armadas brasileiras", respondeu Lula da Silva, que falava numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro de Portugal, António Costa.

Em resposta à pergunta sobre a razão do atraso na formação do grupo de trabalho do Ministério da Defesa e se não receava alguma reação dos militares brasileiros, Lula da Silva respondeu que não.

"Não tem nenhum receio", frisou Lula, que acrescentou: "As coisas são criadas de acordo com o tempo necessário para criar", frisando que a partir da próxima semana, vai assumir as tarefas de coordenação e começar a formar governo.

"Eu estou voltando para o Brasil amanhã (sábado), a partir de segunda-feira, terça-feira, eu vou assumir a minha tarefa de coordenação do geral. Vou tentar trabalhar a ideia de começar a montar o governo e vou criar os grupos de transição que falta ser criado", disse.

Lula da Silva reiterou que "nunca teve problema com nenhum militar" durante os oito anos que exerceu o cargo de Presidente da República (2003/2011)".

"Então eu não me preocupo com o que está falando o general Braga Netto [concorrente à vice-presidência escolhido por Jair Bolsonaro]. Não me preocupa. Me preocupa é que o comando das forças armadas está muito tranquilo. O comando das forças armadas me conhece e no momento certo eu vou indicar quem será o comandante da marinha, quem será o comandante da aeronáutica, quem será o comandante do exército. E aí o Brasil vai voltar também à normalidade na relação entre as forças armadas e o governo. Eu nunca pensei em ter problema e não acredito que eu tenho problema", destacou.

As forças armadas brasileiras "têm um compromisso constitucional e eu tenho certeza que eles viram cumprir como já cumpriram durante o meu primeiro mandato".

O Presidente eleito do Brasil está de visita a Portugal depois de ter participado na 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), em Sharm el-Sheikh, no Egito.

Luiz Inácio Lula da Silva, que já cumpriu dois mandatos como Presidente do Brasil, entre 2003 e 2011, foi novamente eleito em 30 de outubro, na segunda volta da eleição presidencial brasileira, com 50,9% dos votos, derrotando o chefe de Estado brasileiro em exercício, Jair Bolsonaro.