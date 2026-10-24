Lula e Bolsonaro trocam acusações no último debate eleitoral

O filho de Bolsonaro conseguiu na primeira volta, em 04 de outubro, uma vantagem de dois pontos percentuais sobre Lula da Silva e perfila-se como favorito na reta final da campanha para as eleições de 25 de outubro.





Último dia de campanha



Os candidatos à presidência brasileira Lula da Silva e Flávio Bolsonaro concentram hoje as ações de campanha nos maiores círculos eleitorais do país, numa tentativa de conquistar votos na véspera da segunda volta das eleições.



Da orla de Copacabana à Avenida Paulista, Lula da Silva percorre hoje dois dos palcos mais emblemáticos do país para encerrar a campanha, o primeiro e terceiro maiores colégios eleitorais brasileiros, com 34,1 milhões e 12,9 milhões de eleitores, respetivamente.



De manhã, caminha com os seus apoiantes junto à praia mais famosa do mundo e à tarde vai ao coração de São Paulo, a maior cidade da América Latina e centro financeiro do país, numa última tentativa de transformar a força das ruas em votos.



Já Flávio Bolsonaro, que parte na frente depois de ter vencido a primeira volta com cerca de dois pontos percentuais a mais que Lula, começa hoje de manhã no estado que tem acertado no vencedor das presidenciais desde 1989 e termina no berço político da família.



Em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais que é o segundo maior colégio eleitoral do país com 16,4 milhões de eleitores, o candidato do Partido Liberal realiza um desfile de motas entre a Praça do Papa e a Praça da Liberdade.



À tarde, vai para a zona oeste da `cidade maravilhosa`, para participar numa caravana na Barra da Tijuca com destino à casa onde o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, vivia.



No encontro promovido pela TV Globo, no Rio de Janeiro,“O brasileiro antes parcelava um fogão, parcelava um micro-ondas, parcelava a geladeira, agora parcelam o que tem dentro da geladeira”, atacou Flávio.Lula respondeu com os programas de renegociação de dívidas e o combate às plataformas de apostas online, que acusou de consumir dinheiro destinado à alimentação das famílias.No último bloco as acusações intensificaram-se: Lula questionou o alegado envolvimento de Flávio numa disputa pela propriedade de uma ilha reivindicada pelo futebolista Richarlison e as suas relações com o banqueiro Daniel Vorcaro, associado ao financiamento de um filme sobre Jair Bolsonaro.O filho mais velho de Jair Bolsonaro atacou insinuando que Lula recebeu um uísque de Daniel Vorcaro avaliado em 500 mil reais., respondeu Lula, afirmando ter entregue documentação patrimonial à Justiça Eleitoral e desafiando o adversário a fazer o mesmo.Nas considerações finais, Lula disse:Flávio Bolsonaro encerrou a promete recuperar o poder de compra e defender a liberdade e a segurança. “A sua vida melhorou ou piorou nos últimos quatro anos?”, perguntou, antes de pedir o voto e apelar aos espetadores para que rezassem um Pai-Nosso.Brasil decide, no domingo, quem será o próximo Presidente do maior país lusófono e da América Latina, numa luta entre o atual chefe de Estado, Lula da Silva, e o senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho de Jair.Os dois estão tecnicamente empatados nas sondagens, uma imagem de um país dividido ao meio.C/Lusa