Lula e Bolsonaro voltam a encontrar-se em segunda volta das eleições brasileiras

Lula da Silva venceu a primeira volta das eleições, mas não conseguiu evitar uma segunda volta contra Jair Bolsonaro. Com 99,99% da votação apurada, o candidato do PT e antigo presidente, conseguiu 48,4% dos votos. Já o atual chefe de Estado conquistou 43,2%, menos 6 milhões de votos do que Lula da Silva.