Lula fala com Herzog sobre situação humanitária em Gaza

"Falei (por telefone) com o presidente de Israel, Isaac Herzog, sobre a libertação dos reféns do Hamas e o repatriamento dos brasileiros da Faixa de Gaza", escreveu Luiz Inácio Lula da Silva, na rede social X (antigo Twitter).

Na segunda-feira, Lula criticou fortemente a resposta de Israel ao ataque do Hamas de 7 de outubro, que desencadeou a guerra entre as duas partes, classificando-a como "tão grave" como os ataques do movimento islamita palestiniano.

Lula comprometeu-se com Herzog "a reforçar" o pedido de libertação dos reféns do Hamas, lembrando as discussões sobre este assunto com os dirigentes do Irão, do Egito e da Autoridade Palestiniana, de acordo com um comunicado da Presidência brasileira.

O governante brasileiro também expressou "grande preocupação com a grave crise humanitária em Gaza" e "consternação com a perda de vidas, particularmente de crianças", indicou a mesma nota.