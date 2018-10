Lula impedido de votar e brasileiros desiludidos

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná negou um novo recurso ao antigo presidente, preso por corrupção, que pedia para votar nas eleições do próximo domingo.



O argumento do tribunal é o de que é "tecnicamente impossível" instalar urnas na sede da Polícia Federal na cidade de Curitiba, onde Lula da Silva está a cumprir pena. Para que seja possível instalar urnas nas prisões o tribunal estabelece um número mínimo de 20 eleitores.



Contudo o juiz que tomou a decisão reconheceu que Lula da Silva tem o direito de votar, porque no Brasil esse direito só é suspenso quando a pessoa condenada tenha esgotado todos os recursos.



O jornalista da Antena 1, Nuno Amaral, a acompanhar as eleições brasileiras passou na Favela do Vidigal no Rio de Janeiro, uma das 700 favelas da cidade, onde há quem diga que não vale a pena votar.



As eleições no Brasil são já no domingo.



O candidato da extrema-direita Jair Bolsonaro lidera as sondagens das intenções de voto.