Lula ou Bolsonaro. A escolha nas ruas do Rio de Janeiro está muito equilibrada

No Rio de Janeiro, o enviado especial da Antena 1, Nuno Amaral, foi até ao Calçadão e registou que tudo ainda é possível na escolha dos candidatos às presidências brasileiras.







Nas últimas horas, saíram duas sondagens que colocam Lula da Silva como vencedor da segunda volta das eleições.Há pouco uma pesquisa do conceituado IPEC - Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica atribui 50 por cento das intenções de voto no candidato do PT. Já o atual presidente, fica pelos 43 por cento.A segunda volta das presidenciais no Brasil está marcada para domingo.