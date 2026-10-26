Lula promete o melhor mandato da "história" ao povo que encheu a Paulista

Uma multidão de vermelho, eufórica entre o choro de felicidade e os cânticos em louvor a Lula, concentrou-se na Avenida Paulista e explodiu quando Lula chegou de trio elétrico e cumprimentou os apoiantes com um megafone.

"Essa vitória é para mostrar que as mulheres são parte importante", afirmou o Presidente, beijando a sua mulher, Rosângela Lula da Silva, ou `Janja` para os brasileiros, para delírio dos apoiantes.

Lula, que se tornou o primeiro brasileiro eleito quatro vezes para o mais alto cargo da nação, agradeceu ao povo e destacou a participação dos jovens, que "se levantaram em defesa da democracia".

"Esse meu quarto mandato será o melhor mandato que um presidente já fez na história desse país", prometeu o líder histórico brasileiro.

O candidato progressista impôs-se ao senador Flávio Bolsonaro com uma vantagem de mais de quatro milhões de votos e foi o primeiro candidato na história democrática do país a chegar ao Palácio do Planalto sem ter sido o mais votado na primeira volta.

Num primeiro discurso de vítória, Lula da Silva, agradeceu ao povo brasileiro e, em particular, aos jovens que foram "para a rua defender a democracia".

"Agradecer à generosidade da juventude brasileira que foi para rua defender a democracia", disse o chefe de Estado brasileiro, numa sala a abarrotar no coração da cidade de São Paulo.

Ao celebrar a mobilização eleitoral, Lula declarou que a votação registou "o menor número de abstenções da história" e "o menor número de votos nulos".

"Quero agradecer às pessoas idosas. Vi muitas cenas de pessoas sendo carregadas pelos seus netos para irem votar. Conseguimos convencê-las de que o voto era muito importante para assegurar o voto no país", destacou.

Num país em que o voto é obrigatório, participação eleitoral atingiu 80,8% de 159 milhões de eleitores registados, a mais alta desde 2006 e dois pontos percentuais acima do registado há três semanas.

A percentagem de abstenção, 19,2%, foi a mais baixa registada numa segunda volta das eleições presidenciais desde as eleições de 2006, quando o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito pela primeira vez frente a Geraldo Alckmin, atual vice-presidente de Lula.

"Hoje minha fala é de agradecimento", afirmou o Presidente no discurdo de vitória, em que reservou um elogio a Alckmin, também ele reeleito: "Feliz o Presidente que tem um vice da qualidade, da lisura de comportamento e da lealdade do Alckmin", afirmou.

"Tenho que fazer um agradecimento às pessoas que coordenaram a nossa campanha, aos partidos que participaram. Mas queria agradecer ao povo brasileiro a generosidade que ele tem comigo há muito tempo", disse ainda.