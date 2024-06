O Presidente brasileiro voltou a falar da eventual alteração da Lei do Aborto no Brasil proposta pela bancada evangélica do Congresso dos Deputados.

O Chefe de Estado considera que existem prioridades bem mais importantes nesta altura e deixa o recado que se for necessário vai recandidatar-se às presidências de Outubro de 2026.



A reportagem é do correspondente da Antena 1 no Brasil, Pedro Sá Guerra.