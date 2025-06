Luso-americanos de Los Angeles celebram Dia de Portugal com foco na nova geração

"Desta vez centrámos tudo na nossa juventude, para celebrar o orgulho e as tradições de Portugal", disse à Lusa Nancy Martinez, vice-presidente da direção do salão português Artesia Divino Espírito Santo em 2025.

"Se deixamos tudo na mesma, fica obsoleto", considerou a responsável. "Esperamos trazer uma vibração diferente. Às vezes a nossa juventude é esquecida, mas eles têm um sentido próprio de como veem Portugal e a nossa tradição", continuou. "Vamos abraçar isso e deixá-los fazer parte de uma coisa maior que nós".

O salão português de Artesia, uma comunidade a sul da baixa de Los Angeles, não tinha a tradição de celebrar o Dia de Portugal, visto que 10 de junho não é feriado nos Estados Unidos. Isso mudou nos últimos tempos, com a direção do salão a decidir que era importante celebrar a herança portuguesa neste dia.

Diego Gonzales, luso-americano de segunda geração com 16 anos, foi um dos protagonistas da celebração. Declamou um discurso sobre Luís Vaz de Camões, "Os Lusíadas" e o patriotismo.

"Conhecia o poema mas não conhecia a sua vida", disse à Lusa. "Achei-o fascinante, a forma como viveu a sua vida de uma forma muito portuguesa, navegando, lutando em batalhas", realçou. "É muito bom termos este ícone da cultura portuguesa para admirar, que não é só um jogador de futebol".

A comemoração incluiu um menu de carne de porco à alentejana, cerveja e vinho portugueses e um leilão de bolos e doces, como queijadas de caramelo. O lusodescendente Travis Raposo tocou acordeão e Jocelyn Teixeira cantou várias músicas portuguesas, incluindo "Canção do Mar" e "Laurindinha".

O presidente do salão para 2025, João Garcia, sublinhou que esta é uma comemoração que vai além do calendário e o Dia de Portugal é mais que um feriado. "Celebramos uma nação com alma, uma língua que canta e pessoas cujo espírito atravessou oceanos e gerações", descreveu Garcia.

"É um tributo à nossa identidade, cultura e história", salientou. "Do fado ao futebol, do bacalhau à saudade, a nossa cultura é rica, diversa e profundamente enraizada nos valores da família, perseverança e unidade".

O presidente da câmara de Artesia, Ali Taj, também esteve presente para sublinhar a importância da "cultura vibrante" e "herança rica" dos portugueses, que são uma comunidade importante na cidade.

A celebração coincidiu com a vitória de Portugal na Liga das Nações, com casa cheia para assistir ao jogo no bar do salão. O luso-americano Paul Menezes salientou esse feito ao dirigir algumas palavras às centenas de participantes em nome do cônsul-geral de Portugal em São Francisco, Filipe Ramalheira.

"Um grande agradecimento a todos os que estão aqui mantendo o calor da linda língua portuguesa e da linda nação de que somos muito orgulhosos e viemos celebrar", afirmou, em português.

A festa teve ainda atuações de fado e um rancho folclórico com os membros vestidos com trajes tradicionais de várias partes do país.