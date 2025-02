Luso-canadiana reeleita no Ontário em vitória histórica dos conservadores

Teresa Armstrong, do NDP (esquerda), foi reeleita no círculo eleitoral de London-Fanshawe na quinta-feira, obtendo 18.749 votos, 47,6% do total.

Filha de emigrantes de São Miguel, nos Açores, Armstrong foi eleita pela primeira vez em 2011.

Com a nova vitória, garante mais quatro anos na Assembleia Legislativa do Ontário.

A eleição, convocada 15 meses antes do previsto, custou 189 milhões de dólares (130 milhões de euros), tornando-se uma das mais caras da história do Ontário.

A campanha foi marcada por controvérsias internas, como a investigação policial a um escândalo de troca de terrenos em uma reserva natural, e por tensões internacionais, sobretudo com as ameaças tarifárias da administração Trump.