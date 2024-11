Lusodescendente David Valadão derrota democrata em distrito decisivo na Califórnia

Oito dias após as eleições e com 82% dos boletins contados, Valadão foi reeleito com 53,5% dos votos contra 46,5% de Rudy Salas. A diferença de 9.880 votos foi considerada demasiado grande para poder ser revertida com o que falta contar.

Valadão, um dos 10 republicanos que votou para destituir Donald Trump em 2021, regressa assim ao Congresso para uma quase certa maioria republicana, voltando a contrariar com sucesso a investida milionária dos democratas nesta corrida no vale de São Joaquim.

Com 47 anos, David Valadão é membro do poderoso comité de apropriações da Câmara dos Representantes (House Appropriations Committee), responsável pela alocação de gastos do governo, e do comité de orçamento da câmara baixa (House Budget Committee).

O lusodescendente, com raízes nos Açores, é o primeiro dos congressistas de origem portuguesa a vencer nas corridas ao Congresso, estando ainda dois lugares por decidir. Todos estão no vale central da Califórnia, em zonas maioritariamente rurais e em que a imigração portuguesa veio sobretudo dos Açores.

O próximo luso-americano que deve ser confirmado no regresso ao Congresso é o democrata Jim Costa, que lidera a corrida pelo 21.º distrito com mais 5.223 votos que o republicano Michael Maher. Estão contados 79% dos votos e a vantagem é confortável, mas não o suficiente para dar a corrida como terminada.

Em compasso de espera está também o lusodescendente John Duarte, no 13.º distrito, que vai à frente com 51% e mais 3.122 votos que o democrata Adam Gray. A contagem vai em 70% do total de boletins entregues neste distrito.

Os republicanos estão prestes a confirmar a maioria na câmara baixa do Congresso norte-americano, tendo já garantido 216 dos 218 assentos necessários.

Quando for confirmada, a maioria dará o controlo total do poder ao partido de Donald Trump: presidência, Senado e Câmara dos Representantes, o que abrirá as portas para aprovar toda a legislação constante do programa de campanha dos conservadores.