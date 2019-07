Lusodescendente que aderiu ao Daesh quer voltar a casa

Steve Duarte optou por juntar-se ao Estado Islâmico em 2014, mas as saudades da família já pesam. Perdeu o pai aos seis anos de idade e deixou uma carta à mãe quando saiu de casa para avançar para a Síria.



Há mais de 10 anos, chegou a animar festas na Figueira da Foz. Converteu-se ao Islão em 2007 e, em 2014, seguiu para a Síria.



O pretexto seria fazer Estudos Islâmicos mas acabou por integrar a máquina de propaganda do Daesh. Os vídeos de decapitações e execuções foram armas para espalhar o terror do Estado Islâmico.





Sobre Steve Duarte cai a suspeita de ter participado na execução de reféns em 2016. Se voltar ao Luxemburgo, será preso, uma vez que é alvo de um mandado de captura internacional.







