"Lutar pela liberdade". Cidadãos de todo o mundo tentam juntar-se à luta na Ucrânia

Três dias depois do início da ofensiva russa, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, lançou um apelo aos cidadãos de países estrangeiros para se juntarem à luta contra a agressão russa, integrando uma espécie de “legião estrangeira”.Desde então, as embaixadas ucranianas de vários países transformaram-se em centros de recrutamento para cidadãos que querem juntar-se à luta na Ucrânia contra a Rússia, mesmo apesar do desincentivo por partes dos governos.Milhares de norte-americanos deslocaram-se à embaixada da Ucrânia em Washington para se voluntariarem. "Eles realmente sentem que esta guerra é injusta, não provocada", disse o adido militar da Ucrânia, o major-general Borys Kremenetskyi, à agência Associated Press (AP). “Eles sentem que precisam de ir e ajudar”, acrescentou.Desde o início da invasão, a 24 de fevereiro, a embaixada ucraniana em Washington já recebeu pelo menos seis mil pedidos, a maioria de cidadãos norte-americanos. “Não são mercenários que vêm para ganhar dinheiro. São pessoas de boa vontade que vêm para ajudar a Ucrânia a lutar pela liberdade”, afirmou Kremenetskyi.No entanto, a grande maioria dos voluntários viu o seu pedido rejeitado por não terem a experiência militar necessária, por apresentarem antecedentes criminais ou por não se enquadrarem nos limites de idade.Foi o caso de Jamal Alkhadi, ator de 31 anos, que foi impedido de se candidatar por não ter experiência militar. “Quero lutar pela liberdade. Estou parado a assistir e isso não está correto”, afirmou. “Eu quero ajudar”, insistiu, em declarações ao Washington Post Segundo revelou Kremenetskyi à AP, apenas cerca de 100 norte-americanos viram o seu pedido aceite. O número inclui veteranos das guerras no Iraque e no Afeganistão, incluindo alguns pilotos de helicóptero.

Questões logísticas adiam chegada de voluntários à Ucrânia

Na semana passada, Zelensky anunciou que mais de 16 mil estrangeiros se apresentaram como voluntários, sem especificar quantos chegaram realmente à Ucrânia. Problemas logísticos têm obrigado alguns voluntários a adiar a sua chegada, como explica Anthony Capone, empresário norte-americano na área da saúde, à agência Reuters.



Capone está a prestar ajuda monetária a centenas de ex-soldados e paramédicos que querem ir para a Ucrânia, mas explicou que adiou a partida destes voluntários “para dar ao exército ucraniano mais uma semana para melhorar o processo de alistamento para aqueles que entram para o corpo de voluntários”.



Capone fez uma publicação no LinkdIn sobre a sua oferta, a achar que dez ou 15 pessoas iriam responder. "Neste momento, já recebi cerca de 1.000", disse o empresário à agência Reuters, explicando que está a prestar ajuda monetária apenas a ex-soldados cujas credenciais militares ele consiga verificar e a paramédicos que trabalham atualmente em centros de trauma. Cerca de 60 por cento dos que entraram em contacto com Capone eram norte-americanos e 30 por cento europeus. Os restantes eram naturais de países como a Colômbia, Japão e Jamaica.



A maioria dos voluntários são ex-soldados e os restantes são médicos de emergência ou enfermeiros de cuidados intensivos. Todos estão dispostos a "defender um país que nunca visitaram", disse Capone.