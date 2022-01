M5S e PD reúnem-se para encontrar candidato comum à Presidência de Itália

"Ótimo encontro. Trabalharemos juntos para dar ao país um bom Presidente, no qual todos possamos reconhecer-nos. Estamos abertos ao diálogo. Ninguém pode gabar-se de ter o direito de preferência. Todos temos um dever de responsabilidade", escreveram Giuseppe Conte, líder do Movimento 5 Estrelas (M5S), e Enrico Letta, secretário-geral do Partido Democrata (PD), na rede social Twitter, além do ministro da Saúde, Roberto Speranza, líder do partido progressista Artigo Um, também presente na reunião.

A "cimeira", que decorreu na casa de Roma do líder do M5S, mostra a aliança destas três formações que, em qualquer caso, contarão com mais forças políticas, como o partido de Matteo Renzi, Itália Viva, para se opor ao nome de Silvio Berlusconi.

"A reunião correu bem. Estamos prontos para uma ação forte, inclusive para um confronto alargado e partilhado. Obviamente, os nomes de candidatos tendenciosos como Berlusconi serão eliminados da mesa", disse Conte após o encontro.

E embora tenha dito que ainda não há nomes, acrescentou: "Haverá propostas mais adiante, quando tivermos um confronto com as outras forças".

Estas formações políticas já se aliaram na coligação de Governo atualmente no poder, até à saída do Itália Viva de Renzi, que foi o que levou o Presidente italiano, Sergio Mattarella, a pôr um tecnocrata como Mario Draghi como primeiro-ministro, perante a emergência de saúde e a crise económica que o país atravessava.

O veto à candidatura de Berlusconi, até ao momento, é o único ponto em comum apontado pelos três dirigentes, mas Letta também indicou que haverá contactos com o centro-direita nos próximos dias.