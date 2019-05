Macaco "infiltra-se" pela fronteira libanesa e causa alarme em Israel

RTP30 Mai, 2019, 09:41 / atualizado em 30 Mai, 2019, 09:46 | Mundo

O macaco conseguiu fugir da quinta “Navio da Paz”, localizada em Qouzah, no sul do Líbano. A quinta pertence a uma freira francesa, Beatrice Maugerine, que pretendia estabelecer um local seguro e acolhedor para praticantes de diferentes religiões – muçulmanos, cristãos e judeus.



Desde o seu desaparecimento, o animal foi avistado no norte de Israel, em Ziri’t e Hurfesh, após cruzar a fronteira, adianta o jornal Desde o seu desaparecimento, o animal foi avistado no norte de Israel, em Ziri’t e Hurfesh, após cruzar a fronteira, adianta o jornal Haaretz



Contudo, ainda não foi capturado, sendo que do lado libanês foi oferecida uma recompensa monetária para quem encontre o macaco.



Relações tensas entre Israel e o Líbano

Desde a Guerra israelo-árabe em 1948 que as relações entre os dois países têm sido agitadas. O Líbano, como parte da Liga Árabe, declarou guerra ao novo Estado de Israel, com o objetivo de criar um Estado Unido da Palestina.



Com a criação da Organização para a Libertação da Palestina, os seus membros começaram a executar ataques contra Israel, alguns destes a partir do Líbano. Pouco depois, a organização mudou a sua sede para Beirute.



Durante a guerra civil libanesa de 1975, Israel forneceu uma das fações envolvidas, os marronitas, com capacidade militar.



Por último, em 2006, a escalada mais recente do conflito entre os dois países, o Líbano foi invadido por Israel, que acabou por retirar após uma série de revezes perante a milícia do Hezbollah, apoiada pelo Irão.



Deste então, têm ocorrido violações do espaço aéreo libanês por Israel, acusações de espionagem, disputas por depósitos de gás natural, e problemas nas fronteiras, entre outros.







Sobre o pano de fundo desta tensão velha de décadas, Israel tem mantido uma vigilância rigorosa da sua fronteira com o Líbano, entre outras, e tem seguido com uma atenção no limite da paranónia qualquer indício de infiltração a partir dessa fronteira. A entrada do macaco em território israelita é o episódio mais recente desta saga de paranóia securitária.