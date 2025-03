Macau apaga luzes no sábado em defesa do planeta

Os serviços públicos, as quatro pontes que ligam a península de Macau à área da Taipa, seis complexos de entretenimento e hotéis, algumas empresas, alguns edifícios governamentais e estruturas emblemáticas da cidade vão, "atendendo à própria realidade", desligar as "luzes desnecessárias", para "mostrarem a determinação em proteger o ambiente, dedicando uma hora à Terra", lê-se num comunicado da Direção dos Serviços de Proteção Ambiental (DSPA).

A iniciativa "Hora do Planeta", um convite da delegação de Hong Kong da organização ambientalista WWF, prevê que se desliguem os interruptores entre as 12h30 e 13h30 em Lisboa de sábado.

O governo fez ainda um apelo à população para que siga o exemplo.

De acordo com o comunicado, a DSPA pede "a todos os setores da sociedade para, nessa noite, desligarem, na medida do possível, as luzes e acenderem a esperança, a fim de reduzir as emissões de carbono no planeta, durante uma hora", apoiando "a concretização da `dupla meta de carbono` nacional".

A WWF Portugal também fez o mesmo apelo, a 7 de março, a todos os cidadãos para que este sábado apaguem as luzes entre as 20h30 e as 21h30.

"Este ano, queremos criar a maior Hora do Planeta de Sempre, reunindo mais pessoas e mais ações em prol da nossa casa comum. O desafio está lançado!", sublinhou a diretora-executiva da WWF Portugal, Ângela Morgado, citada num comunicado da organização.

A Hora do Planeta é um evento histórico da WWF iniciado em 2007 na Austrália e que se assinala em Portugal desde 2008.