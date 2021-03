Macau apresenta cartão de vacinação em chinês, inglês e português

O cartão, que inclui um código QR e informações sobre o tipo de vacina recebida, como o nome do fabricante e o número de lote, além dos dados pessoais do utente, pode facilitar no futuro as deslocações ao exterior, explicou o médico Tai Wai Hou, coordenador do plano de vacinação no território.

"Este cartão é um registo e um certificado de vacina (...) que no futuro pode facilitar deslocações (...) ao exterior", disse o médico, durante a conferência semanal sobre a situação da pandemia no território. O cartão será emitido após administradas as duas doses, precisou.

O responsável considerou que o cartão pode estimular mais pessoas a serem vacinadas, por poder, no futuro, facilitar deslocações ao estrangeiro.

De acordo com os dados divulgados hoje pelas autoridades, mais de 77.587 pessoas fizeram a inscrição no programa voluntário de vacinação do território, que arrancou em 09 de fevereiro, tendo 37.707 recebido a primeira dose da vacina, um número considerado baixo pelas autoridades de Macau, com uma população de 680 mil pessoas.

Hoje vai começar a ser administrada a segunda dose da vacina para quem tiver concluído o prazo de 28 dias após a primeira inoculação, informaram as autoridades.

Macau, que mantém fortes restrições fronteiriças, não registou qualquer morte entre os 48 casos detetados desde o início da pandemia, em janeiro de 2020.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.710.382 mortos no mundo, resultantes de mais de 122,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

PTA // PJA

Lusa/Fim