Macau baixa alerta de tufão e declara fim de estado de prevenção imediata

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) informaram que o tufão está a afastar-se gradualmente do território, encontrando-se às 23:00 (16:00 em Lisboa) "a cerca de 210 quilómetros a oés-sudoeste" de Macau.

O sinal 3 "vai continuar em vigor por um período de tempo", lê-se num comunicado dos SMG.

O alerta azul de "storm surge" (maré de tempestade), o mais baixo de uma escala de cinco níveis, continua em vigor, com previsões de inundações nas zonas baixas entre as 04:00 e as 08:00 de segunda-feira (21:00 de hoje e 01:00 de segunda-feira em Lisboa).

Os SMG emitiram hoje às 12:30 (05:30 em Lisboa) o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo na escala de alerta, quando o tufão Wipha se encontrava a cerca de 60 quilómetros de Macau.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Com o sinal 3, é retomada a circulação dos transportes públicos e reabrem as pontes marítimas do território. Os postos fronteiriços que ligam Macau e a cidade vizinha de Zhuhai, no interior da China, retomaram o funcionamento às 17:00, quando o sinal de tempestade tropical baixou para 8.

De acordo com as últimas informações do Instituto de Ação Social, 139 pessoas recorreram aos centros de acolhimento de emergência, que entretanto foram encerrados.

Os Serviços de Saúde de Macau e o hospital privado Kiang Wu contabilizaram cinco feridos devido ao tufão.