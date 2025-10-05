Macau baixa nível de alerta após passagem do quarto tufão em cinco semanas

Após 11 horas em confinamento, que implicou a suspensão dos transportes públicos e afetou dezenas de voos, a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) baixou o sinal de tempestade tropical às 13:00 (06:00 em Lisboa).

Tanto em Macau como na região vizinha de Hong Kong, a escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10 (o mais elevado), com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Mas em Hong Kong, a 60 quilómetros, a agência meteorológica decidiu manter o sinal de tempestade tropical no nível 3 e avisou que poderia reduzir para o mais baixo "quando os ventos fortes já não representarem uma ameaça".

Em Macau, os SMG já tinham cancelado, às 11:00 (04:00) o alerta azul de maré de tempestade, o nível mais baixo, face a "ligeiras inundações" nas zonas baixas da região, devido à combinação do Matmo e de marés altas.

A PSP de Macau alertou para um vídeo a circular nas redes sociais que mostra graves inundações na zona do Patane, mas garantiu que foi gravado há duas semanas, durante a passagem do Ragasa, a maior tempestade registada no mundo em 2025.

O Centro de Operações de Proteção Civil apelou aos residentes para não criarem nem difundirem rumores, lembrando que tal ato pode ser considerado uma violação da lei criminal.

A Proteção Civil disse ainda ter registado um ferido em 13 ocorrências, a maioria das quais pedidos de remoção de reboco, reclamo, janela, toldo ou outros objetos que caíram ou estavam em risco de queda.

Os centros de acolhimento de emergência do Instituto de Ação Social receberam nove pessoas durante a noite e manhã de hoje.

O trânsito nas pontes que ligam a península de Macau à Taipa foi também retomado às 13:00 e os transportes públicos, incluindo o Metro Ligeiro, irão voltar gradualmente a circular, assim como os autocarros da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau, a maior travessia marítima do mundo.

O aeroporto de Macau também reabriu os balcões para o `check-in` de passageiros, após o Matmo ter obrigado a cancelar 18 voos, sendo que outros 26 sofreram atrasos e sete foram adiados.

As autoridades de Guangdong ordenaram a 151 mil pessoas que abandonassem as casas no sudoeste da província vizinha e procurassem abrigo antes da chegada a terra do Matmo, com ventos máximos sustentados de 151 quilómetros por hora.

O Centro Meteorológico Nacional chinês disse que o tufão ganhou ainda mais força ao atravessar o mar do Sul da China e elevou às 06:00 (23:00 de sábado em Lisboa) o nível de alerta para vermelho, o mais elevado.

Todos os voos a partir do aeroporto de Haikou, capital da ilha de Hainan, foram cancelados a partir das 23:00 de sábado (16:00 em Lisboa), de acordo com a Rádio Nacional da China.

A cidade de Haikou informou ainda que as aulas foram suspensas e que os transportes públicos e o comércio permanecerão encerrados hoje.

Algumas rotas de comboio na província de Hainan foram canceladas e o serviço será novamente suspenso hoje.

A agência meteorológica alertou para chuvas torrenciais até terça-feira no sul e centro da China, com particular intensidade nas províncias de Guangxi, Hainan e Yunnan.