Macau cancela sinais de alerta de tufão

Todos os sinais "de tempestade tropical foram cancelados às 23h00 de domingo em Lisboa", indicaram os SMG, notando que a essa hora o Wipha se encontrava "a cerca de 350 quilómetros a oés-sudoeste" do território.

As autoridades chegaram a emitir o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo na escala de alerta, quando o tufão se encontrava a cerca de 60 quilómetros de Macau.

Posteriormente o alerta de tempestade tropical foi reduzido para sinal 8 e cerca de cinco horas depois foi declarado o fim de estado de prevenção imediata, baixando-se para sinal 3.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Também o alerta azul de "storm surge" (maré de tempestade), o mais baixo de uma escala de cinco níveis, foi cancelado.

De acordo com as últimas informações do Instituto de Ação Social, 139 pessoas recorreram aos centros de acolhimento de emergência, que entretanto foram encerrados.

Os Serviços de Saúde de Macau e o hospital privado Kiang Wu contabilizaram cinco feridos devido ao tufão.