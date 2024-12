Macau: China destaca relação económica forte entre dois lados da fronteira

Em comunicado divulgado no dia do 25.º aniversário da transferência da administração de Macau para a China, o Ministério do Comércio chinês informou que o comércio entre o interior da China e a Região Administrativa Especial de Macau (RAEM) atingiu os 3,84 mil milhões de dólares (3,70 mil milhões de euros) em 2023, um aumento de mais de quatro vezes em relação a 1999.