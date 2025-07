Macau desce nível de alerta à medida que tufão Wipha se afasta

A essa hora, o "tufão Wipha encontrava-se a cerca de 80 quilómetros a oés-sudoeste", estando a "afastar-se gradualmente de Macau", lê-se num comunicado dos SMG.

Estes serviços tinham emitido às 12:30 (05:30 em Lisboa) o sinal 10 de tempestade tropical, o máximo na escala de alerta, quando o tufão Wipha se encontrava a cerca de 60 quilómetros a sudeste de Macau.

No comunicado, os SMG indicam ainda que é "relativamente alta" a probabilidade de descer para sinal 3 hoje à noite (horário local).

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Também às 17:00 locais, o alerta amarelo de "storm surge" (maré de tempestade) foi substituído pelo aviso azul, o mais baixo de uma escala de cinco níveis e que prevê que o "nível de água acima do pavimento atinja valores inferiores 0,5 metros".

À mesma hora, os postos fronteiriços que ligam Macau e a cidade vizinha de Zhuhai, no interior da China, retomaram o funcionamento.

De acordo com as últimas informações do Instituto de Ação Social, 136 pessoas recorreram aos centros de acolhimento de emergência.

Já os Serviços de Saúde de Macau e o hospital privado Kiang Wu contabilizaram quatro feridos devido ao tufão, revendo em baixa um balanço anterior das mesmas fontes, que dava conta de cinco feridos.

Com o hastear do sinal 9, hoje às 11:00 (04:00 em Lisboa), a única ligação entre a península de Macau e a Taipa - o tabuleiro inferior da ponte Sai Van - tinha sido encerrada. Volta agora a ser reativada.

No entanto, a passagem superior e as outras pontes que ligam as duas margens continuam intransitáveis.

Também os parques de estacionamento público situados nas zonas baixas de Macau vão ser sucessivamente reabertos a partir das 17:00, de acordo com a Direção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego.