Macau e Hong Kong baixam nível de alerta após passagem da maior tempestade do ano

De acordo com os Serviços Meteorológicos e Geofísicos de Macau, o nível de alerta irá descer de 10, o mais elevado, para 8, o terceiro mais alto, mantendo-se o aviso vermelho (o segundo mais alto) para possíveis inundações nas áreas baixas.

Tanto em Macau como em Hong Kong, a escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Às 15:00 (08:00 em Lisboa), o Ragasa estava a cerca de 110 quilómetros a sudoeste de Macau e a afastar-se do território, com ventos máximos de 190 quilómetros por hora no centro do tufão.

Na outra região semiautónoma chinesa, Hong Kong, o sinal 10 já tinha sido substituído pelo 8 às 13:20 (06:20).

Devido a inundações na península de Macau e na vila de Coloane, a Companhia de Eletricidade de Macau (CEM) cortou a energia nas zonas do Porto Interior, Praça de Ponte e Horta, Barra e Patane.

A concessionária justificou a decisão com a necessidade de "garantir a segurança pública e proteger as instalações de fornecimento de energia" e prometeu retomar o fornecimento "o mais rápido possível após as inundações".

O receio de inundações levou o Governo do território a apelar à evacuação das áreas baixas da península. Os centros de acolhimento de emergência tinham acolhido 675 pessoas até às 14:21 (07:21 em Lisboa).

O Centro de Operações de Proteção Civil registou 140 ocorrências, sobretudo devido à remoção de objetos em risco de queda ou que já tinham caído. Foram registados ainda 20 incêndios e apenas um ferido.

Em Hong Kong, ventos fortes arrancaram partes do telhado de uma passagem superior para peões e derrubaram árvores por toda a cidade. Pelo menos 62 feridos foram assistidos em hospitais.

O Centro Meteorológico Nacional da China já tinha classificado o Ragasa como a pior tempestade já registada no mundo em 2025, comparável ao Mangkhut (2018) e ao Hato (2017).

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves em Macau. Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir o território, causou dez mortos e 240 feridos.

Quase 1,9 milhões de pessoas foram realojadas na província de Guangdong, que faz fronteira com Hong Kong e Macau, informou a televisão estatal chinesa CCTV.

A agência meteorológica chinesa previu que o supertufão atingiria a costa entre as cidades de Taishan e Zhanjiang entre a tarde e a noite de hoje.

Escolas, fábricas e serviços de transportes públicos foram suspensos em cerca de uma dezena de cidades no sul da China.

Os tufões são fenómenos meteorológicos recorrentes no sudeste da China e em Taiwan durante o verão e o outono, quando as águas quentes do Oceano Pacífico levam à formação de ciclones.