Macau e Hong Kong elevam nível de alerta face ao quarto tufão em cinco semanas

A agência meteorológica de Hong Kong elevou o sinal de tempestade tropical para o nível 3, o segundo mais baixo, às 12.20 (05:20 em Lisboa) e avisou que irá permanecer em vigor pelo menos até às 22:00 (15:00 em Lisboa).

Em Macau, a Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) anunciou que irá também emitir o sinal 3 às 16:00 (09:00 em Lisboa) e descreveu como "moderada" a possibilidade de elevar para o sinal 8, que implicaria o confinamento da cidade.

Tanto em Macau como em Hong Kong, a escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10 (o mais elevado), com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Às 12:00 (05:00 em Lisboa), os SMG de Macau emitiram também o alerta azul de maré de tempestade, o nível mais baixo, face à possibilidade de inundações nas zonas baixas da região.

A aproximação do Matmo levou também a Direção dos Serviços de Turismo a adiar, para uma data posterior ainda a determinar, a última noite do 33.° Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que estava marcada para segunda-feira.

Além disso, a Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água anunciaram a suspensão, a partir das 19:50 (12:50 em Lisboa), das ligações marítimas de passageiros com a China continental.

Após ter enfraquecido para uma tempestade tropical durante a passagem pelo arquipélago das Filipinas, onde obrigou milhares de pessoas a serem retiradas das suas casas, o Matmo recuperou força no mar do Sul da China e voltou a ser classificado como um tufão.

De acordo com os SMG, às 14:00 (07:00 em Lisboa), o Matmo encontrava-se a cerca de 470 quilómetros a sul-sueste de Macau, a mover-se para oeste-noroeste, a uma velocidade de 25 quilómetros por hora.

O Centro Meteorológico Nacional da China disse que o tufão, com ventos sustentados de 118 quilómetros por hora, deverá ganhar ainda mais força antes de atingir território chinês, entre a província de Guangdong e a ilha de Hainan.

Todos os voos a partir do aeroporto de Haikou, capital de Hainan, serão cancelados a partir das 23:00 de hoje (16:00 em Lisboa), de acordo com a Rádio Nacional da China.

A cidade de Haikou informou ainda que as aulas serão suspensas e que os transportes públicos e o comércio permanecerão encerrados hoje.

Algumas rotas de comboio na província de Hainan foram canceladas e o serviço será novamente suspenso no domingo.

O observatório meteorológico nacional da China emitiu hoje um aviso laranja para a tempestade.