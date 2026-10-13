Macau e Hong Kong reforçam rastreio após morte por "pneumonia desconhecida" na Rússia

As pessoas que tenham estado na região de Irkutsk, na Sibéria, nos 14 dias anteriores, "devem declarar voluntariamente esta informação" à chegada a Macau e cooperar com os procedimentos de triagem médica, disseram na segunda-feira à noite os Serviços de Saúde (SSM) do território.

Em 05 de outubro, a agência nacional de saúde pública da Rússia, Rospotrebnadzor, anunciou a morte de uma investigadora no Instituto de Investigação da Peste em Shelekhov, na região de Irkutsk.

Num comunicado, os SSM indicaram que vão obrigar todos os viajantes a preencher uma declaração de saúde individual nas principais fronteiras de Macau.

Qualquer pessoa que apresente sintomas suspeitos de "pneumonia de origem desconhecida" será "imediatamente transferida" para o hospital público "para avaliação e exames médicos adicionais", garantiram os serviços.

Os SSM prometeram "reforçar ainda mais o rastreio de saúde" nas fronteiras de Macau, através da monitorização da temperatura e a avaliação de saúde dos viajantes.

As autoridades de saúde sublinharam que "o risco imediato que este incidente representa para Macau continua a ser baixo", mas prometeram acompanhar de perto a situação e obter mais informações junto da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os SSM admitiram que, "como o agente patogénico responsável pela morte da pessoa permanece por identificar, persiste a incerteza".

Horas antes, o Serviço para a Proteção da Saúde da vizinha região de Hong Kong tinha também anunciado um reforço dos controlos de saúde para quem chega ao aeroporto local vindo da Rússia.

A Rospotrebnadzor desmentiu rumores, surgidos nas redes sociais, que apontavam a morte de Daria Shipilova, de 28 anos, como um caso de peste pneumónica e disse que detetou apenas dois casos de covid-19 (SARS CoV-2) e dois de infeção por rinovírus.

Inicialmente, a imprensa noticiou que a chamada "doente zero" contraiu a bactéria Yersinia Pestis, transmitida entre animais e humanos, na Tailândia, de onde a cidadã russa tinha regressado recentemente.

O Departamento de Controlo de Doenças da Tailândia informou estar em contacto com a OMS, mas não confirmou a viagem da cidadã russa ao país.

A Rospotrebnadzor negou a ocorrência de qualquer acidente durante o manuseamento de microrganismos no instituto e salientou que a investigação confirmou o cumprimento de todos os protocolos durante o trabalho laboratorial.

O organismo recordou ainda que a jovem estava vacinada e possuía uma forte imunidade contra possíveis infeções.

Por outro lado, acrescentou que Irkutsk não enfrenta riscos epidémicos e que já estão concluídas mais de 90% das análises junto das pessoas que contactaram com a vítima.

Nos quase cinco mil testes, não foi encontrado "nenhum microrganismo patogénico perigoso", facto sobre o qual a OMS teria sido devidamente informada, disse a Rospotrebnadzor.

Mesmo assim, a OMS solicitou mais transparência para despistar riscos epidemiológicos.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a partilha rápida, completa e transparente de informações é essencial para esclarecer informações contraditórias e permitir uma avaliação precisa dos possíveis riscos para a saúde pública.

Tanto os Estados Unidos como países vizinhos da Rússia, como a República Popular da China e a Mongólia, contactaram as autoridades russas para conhecerem a magnitude da eventual ameaça sanitária.