Macau entra em confinamento face à aproximação do quarto tufão em cinco semanas

A Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) elevou o sinal de tempestade tropical para o nível 8, o terceiro mais elevado, às 02:00 de domingo (19:00 de sábado em Lisboa).

Tanto em Macau como na região vizinha de Hong Kong, a escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10 (o mais elevado), com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

Mas em Hong Kong a agência meteorológica decidiu manter o sinal de tempestade tropical no nível 3, o segundo mais baixo, e avisou que irá permanecer em vigor pelo menos até ao meio-dia de domingo (05:00 em Lisboa).

Por outro lado, os SMG de Macau emitiram também o alerta azul de maré de tempestade, o nível mais baixo, face à possibilidade de inundações nas zonas baixas da região, a partir das 05:00 de domingo (21:00 de sábado em Lisboa).

A Direção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água anunciou a suspensão, a partir das 00:10 de domingo (17:10 de sábado em Lisboa) das ligações marítimas de passageiros com Hong Kong. As viagens para a China continental já tinham sido interrompidas às 19:50 de sábado (12:50 em Lisboa).

A aproximação do Matmo levou também a Direção dos Serviços de Turismo a adiar, para uma data posterior ainda a determinar, a última noite do 33.° Concurso Internacional de Fogo-de-Artifício de Macau, que estava marcada para segunda-feira.

A cidade vizinha de Zhuhai, na província de Guangdong, fechou temporariamente as praias e as zonas turísticas à beira-mar devido à previsão de ventos fortes.

Após ter enfraquecido para uma tempestade tropical durante a passagem pelo arquipélago das Filipinas, onde obrigou milhares de pessoas a serem retiradas das suas casas, o Matmo recuperou força no mar do Sul da China e voltou a ser classificado como um tufão.

De acordo com os SMG, às 00:0 de domingo (17:00 de sábado em Lisboa), o Matmo encontrava-se a cerca de 330 quilómetros a sul de Macau, a mover-se para noroeste, a uma velocidade de 25 quilómetros por hora.

O Centro Meteorológico Nacional da China disse que o tufão, com ventos sustentados de 130 quilómetros por hora, ganhou ainda mais força e elevou no sábado o nível de alerta para laranja, o segundo mais elevado.

A agência prevê que o Matmo atinja o território chinês entre a província de Guangdong e a ilha de Hainan.

Todos os voos a partir do aeroporto de Haikou, capital de Hainan, foram cancelados a partir das 23:00 de sábado (16:00 em Lisboa), de acordo com a Rádio Nacional da China.

A cidade de Haikou informou ainda que as aulas foram suspensas e que os transportes públicos e o comércio permanecerão encerrados no domingo.

Algumas rotas de comboio na província de Hainan foram canceladas e o serviço será novamente suspenso no domingo.

A agência meteorológica alertou para chuvas torrenciais até terça-feira no sul e centro da China, com particular intensidade nas províncias de Guangxi, Hainan e Yunnan.

Face ao risco de inundações, o Ministério dos Recursos Hídricos ativou uma resposta de emergência de nível 4, o mais baixo, para as regiões de Guangxi, Guangxi, Hainan e Yunnan.