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Macau facilita passagem fronteiriça de automóvel para residentes não chineses

Macau facilita passagem fronteiriça de automóvel para residentes não chineses

Os residentes não chineses de Macau - incluindo os portugueses - podem, a partir de hoje, atravessar três fronteiras para a China continental de automóvel com maior facilidade, utilizando apenas um documentos em vez de dois.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Reuters

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A medida aplica-se aos residentes de Macau e aos residentes permanentes de Hong Kong, "incluindo os de nacionalidade não chinesa", para passagens fronteiriças em ambos os sentidos, disse a Polícia de Segurança Pública (PSP) local.

Os residentes podem usar o salvo-conduto para o interior da China - sem mostrar também o bilhete de identidade de Macau - nos canais de inspeção integral automáticos e nos corredores de inspeção de veículos, explicou a PSP.

"As novas medidas que facilitem as passagens fronteiriças da população pretendem simplificar as formalidades de entradas e saídas e elevar a experiência de passagem transfronteiriça de passageiros," sublinhou a polícia, na segunda-feira à noite.

A medida abrange os postos fronteiriços de Hengqin (ilha da Montanha), Qingmao e da Ponte Hong Kong--Zhuhai--Macau, a maior travessia marítima do mundo, explicou a PSP, numa mensagem publicada nas redes sociais.

"Basta `fazer fila uma vez, proceder uma vez à leitura de documento e uma vez à comparação de dados biométricos` para que sejam concluídas todas as formalidades de inspecção fronteiriça de Guangdong e de Macau," acrescentou a polícia.

Foi também alargado o acesso aos corredores para passagem de veículos do posto fronteiriço de Hengqin a estrangeiros com visto de entradas múltiplas válido por mais de seis meses, incluindo residentes de Taiwan.

De acordo com a PSP, na primeira metade do ano, 42 milhões de pessoas atravessaram as fronteiras de Macau, uma média diária de 235 mil, o que representa um aumento de 12,8% em relação ao mesmo período de 2025.

De entre as travessias, 43,8% são residentes de Macau e 2,2% residentes de Hong Kong, uma subida de 12,4% e 12,2%, respectivamente, em comparação com igual período do ano passado.

A partir de setembro de 2024 que os residentes permanentes estrangeiros de Macau e Hong Kong podem requerer uma autorização para conduzir veículos das duas regiões semiautónomas na vizinha província de Guangdong.

Dois meses antes, a Administração Nacional de Imigração chinesa anunciou que os residentes permanentes estrangeiros de Macau e Hong Kong poderiam, requerer uma autorização para entrar no interior da China, válida por um máximo de cinco anos.

A medida abrange membros da comunidade portuguesa que sejam residentes permanentes em Macau e que, até então, estavam obrigados a pedir um visto para viajar até ao outro lado da fronteira.

Os censos de 2021 indicam mais de 2.200 pessoas nascidas em Portugal a viver em Macau.

A última estimativa dada à Lusa pelo Consulado-geral de Portugal apontava para cerca de 155 mil portadores de passaporte português entre os residentes de Macau e Hong Kong.

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