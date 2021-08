Macau já testou mais de metade da população nos testes em massa

Os quatro casos da variante Delta do novo coronavírus detetados numa família levaram na terça-feira o Governo de Macau a decretar o "estado de emergência imediata" no território e a realização de testes à covid-19 para toda a população, a partir de quarta-feira e durante três dias.

Até às 14:00 horas de hoje (07:00 em Lisboa), "345.000 [pessoas] já efetuaram a recolha de amostras no teste de ácido nucleico para toda a população", tendo sido emitidos 100.000 resultados, informou o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus, em comunicado.

No arranque dos testes em massa, na quarta-feira, registaram-se filas enormes nos postos de testagem, a decorrer agora em 42 locais, incluindo 28 em Macau e 14 na área da Taipa e Coloane (Cotai).

Problemas informáticos causaram problemas na marcação dos testes e na criação do código QR de saúde que vigora no território, o que já levou as autoridades a pedirem desculpa à população.

Na nota divulgada hoje, o Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus apelou "a todos os residentes para optarem por períodos com baixa afluência" para realizarem o teste, que depende obrigatoriamente de marcação prévia.

Na origem dos quatro novos casos (uma família com dois filhos) esteve a filha do casal, que se deslocou a Xian, na China, em visita escolar, entre 19 e 24 de julho, informaram os responsáveis de saúde.

As autoridades realizaram testes "aos 72 indivíduos de contacto próximo" com os infetados, que "foram negativos", e estão a recolher amostras das pessoas de contacto por via secundária, "mas ainda não foram registados casos positivos", informaram na quarta-feira.

Com mais de 659 mil habitantes, Macau detetou apenas 63 casos desde o início da pandemia, não registando qualquer morte. Nenhum profissional de saúde foi infetado ou identificado qualquer surto comunitário.

A pandemia de covid-19 fez pelo menos 4.247.231 mortos em todo o mundo, entre mais de 199,5 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus, desde que a OMS detetou a doença na China em finais de dezembro de 2019, segundo o balanço da AFP com base em dados oficiais.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil e Peru.