Macau recebeu mais de 679.500 turistas no período de Natal

De acordo com a Polícia de Segurança Pública (PSP) da região administrativa especial chinesa, a cidade acolheu perto de 93 mil visitantes na terça-feira, elevando o número total para 679.584 no espaço de sete dias.

Um valor mais de dez vezes maior do que o registado no Natal de 2022 (65.138), altura em que tanto Macau como a China continental - o principal mercado de origem dos turistas que visitam a cidade - ainda impunham restrições às viagens devido à pandemia da covid-19.

O pico foi sentido no sábado, dia em que Macau acolheu 133.603 visitantes, tendo a cidade registado uma média diária de cerca de 97 mil turistas neste período.

Durante a chamada semana dourada do Dia da China, 1 de outubro, um dos picos turísticos do país, a cidade recebeu em média 116.546 turistas por dia.

Isto apesar de nem o solstício de Inverno (22 de dezembro) nem o dia de Natal serem feriados na China continental. Só na vizinha região de Hong Kong, a segunda principal fonte dos visitantes de Macau, é que 25 e 26 de dezembro são feriados.

Locais de entrada escolhidos

Os dados divulgados pela PSP não indicaram a origem dos turistas, mas referiram que quase dois terços entraram ou pelas Portas do Cerco (33,2%), a principal fronteira com a China continental, ou pela Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau (29,8%).

Aliás, a ponte de 55,5 quilómetros, inaugurada em outubro de 2018, registou na segunda-feira a passagem de mais de 16 mil veículos no terminal de Zhuhai, cidade chinesa adjacente a Macau, um novo recorde máximo, de acordo com o portal de notícias estatal China Media Group.

Entre janeiro e novembro deste ano chegaram à região chinesa quase 25,3 milhões de visitantes, quase cinco vezes mais do que em igual período do ano passado, de acordo com dados oficiais divulgados na semana passada.

O secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, disse a 10 de dezembro esperar que Macau termine o ano com 28 milhões de turistas, um valor que seria cinco vezes maior do que 2022 e cerca de 71% do registado em 2019 (39,6 milhões), antes do início da pandemia.

Macau, que à semelhança da China seguia a política "zero covid", anunciou, em meados de dezembro de 2022, o cancelamento gradual da maioria das medidas de prevenção e contenção, depois de quase três anos de rigorosas restrições.

O território reabriu as fronteiras a todos os estrangeiros, incluindo turistas, a partir de 8 de janeiro.