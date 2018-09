Macau regista três casos locais da febre de dengue em dois dias

Lusa29 Set, 2018, 10:25 | Mundo

"Não podemos excluir a possibilidade da propagação da febre de dengue", disse hoje o coordenador do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças, Lam Chong.

De acordo com os Serviços de Saúde do território, os primeiros sintomas - febre, dores articulares e de cabeça - surgiram no dia 24 de setembro a um homem de 65 anos que vive perto das famosas Ruínas de São Paulo que todos os dias são visitadas por milhares de turistas.

Na quarta-feira, o doente apresentou uma erupção cutânea em todo o corpo e recorreu ao hospital, sendo internado para receber tratamentos médicos. Na sexta-feira foi confirmado o resultado positivo do teste ao tipo III do vírus da febre de dengue.

Hoje, Lam Chong anunciou que foi também diagnosticado febre de dengue ao filho e ao neto do homem de 65 anos, que vivem todos na mesma casa.

Segundo as autoridades, tratam-se de casos locais e não importados, já que os pacientes negaram terem viajado nos 14 dias anteriores à manifestação dos sintomas da doença.

Os Serviços de Saúde e o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM) vão reforçar os trabalhos de eliminação dos mosquitos e de verificação de fontes de proliferação nos referidos locais e apelaram à colaboração dos residentes da zona para que adotem medidas antimosquito.

As autoridades de Macau, juntamente com cerca de 20 voluntários, estiveram hoje numa ação de rua com o objetivo de apelar aos residentes para que adotem medidas de prevenção e para travarem a proliferação dos mosquitos que transmitem a doença, estando previstas mais ações em estaleiros de obras e terrenos particulares, jardins ou parques públicos.

Hotéis e templos do território vão também ser alvo de inspeções periódicas, explicaram as autoridades.

A dengue é uma doença viral transmitida pelos mosquitos Aedes e é geralmente acompanhada por sintomas como dor de cabeça, febre, exaustão, dores musculares e articulares severas, glândulas inchadas, vómitos e erupções cutâneas.

Em 2017, foram registados em Macau pelo menos 16 casos de febre de dengue, sendo que este ano já foram diagnosticados quatro casos locais.