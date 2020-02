Macau sente cada vez mais os efeitos do coronavírus

O Governo tem feito apelos para que as pessoas fiquem em casa e, em consequência disso, praticamente não há pessoas nem carros na rua.



João Francisco Pinto refere ainda as consequências económicas que a epidemia de coronavírus poderá trazer, sobretudo com o fecho dos casinos, que são a principal fonte de receitas em Macau.



No entanto, Macau tem um fundo de reserva, que lhe dará condições para reavivar a economia logo que esta crise passe, destaca o jornalista.



Quanto às ligações com o território chinês, o transporte marítimo com Hong Kong foi encerrado há dois dias, sendo que as fronteiras de Macau com o a China continental continuam abertas.



No entanto, o movimento é praticamente inexistente, uma vez que do outro lado da fronteira a situação é muito mais grave, com quase 500 vítimas mortais até esta altura.