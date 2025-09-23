Macau sobe níveis de alerta devido ao supertufão Ragasa

O sinal 8 foi emitido às 17:00 (10:00 em Lisboa) e fixou o estado de prevenção imediata, com o Ragasa a cerca de 370 quilómetros de Macau numa progressão à velocidade de 20 quilómetros por hora.

"A intensidade do supertufão Ragasa e a ameaça de `storm surge` [aumento anormal do nível da água do mar durante uma tempestade, medido como a altura da água acima da maré astronómica normal prevista] poderão atingir níveis semelhantes ou até superiores aos do `Hato` e do `Mangkhut`, respetivamente de 2017 e 2018, o que constitui uma grave ameaça para Macau", anunciou o gabinete de comunicação do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).

"Prevê-se que o Ragasa se aproxime bastante da foz do Rio das Pérolas na quarta-feira, 24 de setembro, com ventos de nove a 11 graus, acompanhados de `storm surge` muito grave e inundações de grande dimensão", acrescentou o gabinete.

"O supertufão Ragasa encontrava-se a cerca de 370 km a este-sueste de Macau (...). O sistema está a mover-se para oeste-noroeste, à velocidade de 20km/h, genericamente, para a costa oeste da foz do Rio das Pérolas", referia-se numa nota publicada no portal da Direção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos (DSMG).

As autoridades acrescentaram que o sinal 9 deverá ser emitido entre a meia-noite e as 02:00 desta quarta-feira, com forte possibilidade de o sinal 10, o mais elevado, ser acionado ainda na madrugada ou manhã do mesmo dia.

A escala de alerta de tempestades tropicais é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, com a emissão a depender da proximidade da tempestade e da intensidade do vento.

"Prevê-se que o tufão Ragasa se aproxime do estuário do rio das Pérolas entre a madrugada e o dia de quarta-feira, com a possibilidade de passar a menos de 100 quilómetros de Macau", segundo a DSMG.

"Prevê-se que os ventos com força de furacão - escala de Beaufort 12 ou superior - persistam, acompanhados de chuva forte, trovoadas e rajadas violentas", acrescentaram os serviços de meteorologia.

Os residentes de Macau em andares mais altos foram instados a tomar precauções contra os impactos potencialmente graves de ventos sustentados superiores a 200 quilómetros por hora e rajadas até 260, além de chuvas torrenciais, segundo os serviços meteorológicos, o que, se coincidirem com a maré alta astronómica na quarta-feira, abrem a possibilidade de inundações de magnitude comparável às observadas durante os tufões Hato e Mangkhut.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território. Um ano antes, o Hato, considerado o pior tufão em mais de 50 anos a atingir Macau, causou dez mortos e 240 feridos.

Pela primeira vez, todos os casinos de Macau receberam instruções para encerrar e proceder às diligências necessárias à segurança dos clientes e hóspedes.

O chefe do executivo de Macau, Sam Hou Fai, que segunda-feira se deslocou aos bairros das zonas baixas, alertou para a previsão relativa à passagem do Ragasa, um supertufão de frente bastante larga.

Devido à tempestade tropical, as aulas dos ensinos infantil, primário, secundário e especial ficam suspensas terça e quarta-feira. Os serviços públicos, com exceção das urgências e proteção civil, serão igualmente encerrados.

As últimas travessias na ponte que liga Macau a Hong Kong, assim com as saídas de ferries que ligam as duas regiões administrativas especiais chinesas, foram fixadas para as 13:00.

Outras ligações marítimas entre Macau e o Interior da China foram também suspensas e as fronteiras entre Macau e a China encerradas.