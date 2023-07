Macau sobe nível de alerta à passagem de ciclone tropical Talim

Com a emissão do sinal 8, às 22h30 em Lisboa, ficam suspensos os transportes públicos, as ligações marítimas e aéreas, bem como a circulação nas pontes marítimas, entre Macau e a ilha da Taipa. A Autoridade de Aviação Civil de Macau disse que 82 voos foram cancelados.

As autoridades de Macau anunciaram a abertura de quatro centros de acolhimento, que até à 1h00 em Lisboa, apenas tinham abrigado uma pessoa.

Os Serviços Meteorológicos e Geofísicos (SMG) de Macau indicaram que o Talim vai passar o ponto mais próximo do território, durante o dia, mantendo uma distância de cerca de 200 quilómetros da região administrativa especial chinesa.

Além de alertarem para uma intensificação do vento, os SMG avisaram também para a possibilidade de ocorrerem inundações nas zonas baixas da cidade.

A probabilidade de ser emitido o sinal 9 é baixa, acrescentaram.

A escala de alerta de tufão é formada pelos sinais 1, 3, 8, 9 e 10, cuja emissão depende da proximidade da tempestade e da intensidade dos ventos.

Em setembro de 2018, o tufão Mangkhut provocou 40 feridos e inundações graves no território.

Um ano antes, o tufão Hato, considerado o pior em mais de 50 anos a atingir o território, causou 10 mortos e 240 feridos.