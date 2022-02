Macau suspendeu importação de carne brasileira

O IAM sublinhou que testou amostras do interior e do exterior das embalagens de carne de vaca do Brasil e de carne de porco da Polónia, tendo todas dado negativo ao novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.





O IAM garantiu que tem testado regularmente, desde julho de 2020, amostras de embalagens de carne e outros produtos congelados, sem qualquer resultado positivo em testes nos últimos três meses.

Na segunda-feira, o Centro para a Segurança Alimentar da região vizinha de Hong Kong anunciou que três amostras de carne de vaca do Brasil e uma amostra de carne de porco da Polónia tiveram testes positivos à presença de SARS-CoV-2.O centro ordenou a eliminação de todo o lote e a desinfeção dos armazéns onde se encontrava a carne.Em 14 de fevereiro, os Serviços de Alfândega (SA) de Macau anunciaram a detenção de dois homens, acusados de contrabando de dez toneladas de carne congelada.As patrulhas dos SA foram reforçadas para combater a entrada ilegal de pessoas e bens, "prevenindo a entrada do coronavírus em Macau através de atividades ilegais", indicaram os SA.A imprensa estatal chinesa tem noticiado regularmente multas aplicadas a comerciantes que importaram, de forma ilegal, carne congelada.