Macedónia do Norte. Presidente leva à escola menina com síndrome de Down vítima de bullying

Embla Ademi tem apenas 11 anos e sofre de síndrome de Down, condição genética que provoca dificuldades de aprendizagem e problemas de saúde.Como resultado da sua condição,que frequenta na Macedónia do Norte.O presidente do país, Stevo Pendarovski, soube do caso e disponibilizou-se para levar a criança até ao estabelecimento de ensino. Num comunicado, o gabinete do líder explicou que este “falou com os pais de Embla sobre os desafios que ela e a família enfrentam diariamente”.“O presidente disse queespecialmente quando se trata de crianças com um desenvolvimento atípico”, refere a nota.“Não só essas crianças devem usufruir de todos os seus direitos, como. Essa é a nossa obrigação, enquanto Estado mas também enquanto indivíduos, e a empatia é o elemento-chave desta missão comum”.

As imagens de Pendarovski a levar Embla pela mão até à escola tornaram-se rapidamente virais nas redes sociais, com elogios ao chefe de Estado.

O gabinete do presidente partilhou também um vídeo no qual este é visto a dar prendas à menina e à sua família.“Somos todos iguais nesta sociedade.”, disse Stevo Pendarovski.O presidente “encorajou e apoiou” os pais de Embla na sua luta pela proteção da filha e firsou queA Macedónia do Norte, que foi em tempos parte da Jugoslávia, é um pequeno país europeu com cerca de dois milhões de habitantes. Stevo Pendarovski é presidente desde 2019.