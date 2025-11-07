Macron afirma que luta contra traficantes de droga deve respeitar "soberania" dos Estados

"A luta contra os narcotraficantes é uma causa que nos une a todos", disse Emmanuel Macron, mas "ela resolve-se através da cooperação entre Estados soberanos e no respeito pela soberania de cada um", acrescentou, quando os Estados Unidos da América realizam desde o início de setembro ataques aéreos regulares no Pacífico e sobretudo nas Caraíbas contra barcos que alegadamente dizem pertencer a traficantes de droga.

Emmanuel Macron conclui hoje a sua viagem oficial pela América Latina com uma visita ao México, onde chegou quinta-feira à noite, vindo do Brasil, para "aprofundar os laços" políticos e económicos da França com aquele país, enquanto a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, quer pedir ao presidente francês a restituição de obras antigas.

O presidente francês foi recebido de manhã, no Palácio Nacional pelo sua homóloga de esquerda, que tomou posse há um ano, durante uma cerimónia solene, constataram os jornalistas da agência de notícias francesa AFP no local.

Na Cidade do México, o Presidente francês pretende "aprofundar os laços políticos e estratégicos" com o país membro do G20 com o qual, disse, ainda no Eliseu, em França, aos jornalistas: "partilhamos muitos valores" sobre "o respeito pelas regras que fundamentam a ordem internacional, o respeito pelo multilateralismo".

"A visita também tem como objetivo aprofundar os nossos laços económicos com o México", acrescentou.