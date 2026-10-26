Macron agradece à polícia e defende ordem sem estado de emergência

Em declarações aos jornalistas, o chefe de Estado francês afirmou que a estratégia desenhada para lidar com os protestos do passado sábado funcionou.





“A situação manteve-se controlada no dia 24 porque planeámos com antecedência e mobilizámos um grande número de forças de segurança no terreno. Gostaria de agradecer ao Ministro do Interior e às forças de segurança”, declarou.





O presidente francês esteve esta seguinda-feira de manhã em Marselha, onde visitou o edifício da Câmara Municipal, que foi alvo de ataques.

Depois do encontro com o presidente da Câmara de Marselha, Macron falou também com lojistas vítimas de ataques.



