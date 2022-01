Macron ameaça reforçar sanções contra não vacinados em França

Em entrevista ao jornal Le Parisien , o chefe de Estado de França salientou ainda que pretende ser candidato à reeleição dentro de três meses, apesar de não estar “esclarecido sobre o assunto” devido à situação pandémica vivida no país, que foi novamente o principal foco das suas declarações.começou por dizer, referindo-se as restrições dos não-vacinados., frisou Macron, numa altura em que as medidas do governo contra a covid-19 deram origem a um debate acesso na Assembleia Nacional.O Governo anunciou recentemente a transformação do passe sanitário em passe vacinal, limitando assim a vida das pessoas não vacinadas contra a covid-19. E, no próximo verão, será necessário para aceder a qualquer espaço público fechado do país e para viajar de comboio ou avião.

Pequena maioria de não vacinados com liberdades limitadas



Em resposta a uma pergunta de um leitor do jornal, que sublinhou que os não vacinados “representam 85 por cento dos internamentos” o que leva ao adiamento de cirurgias, Emmanuel Macron salientou que aquela observação “é o melhor argumento” para a estratégia do Governo., acrescentou.Ainda sobre a estratégia contra os não vacinados, Macron referiu que, sem os poder prender ou vacinar à força, a partir de 15 de janeiro estes deixarão de poder ir a restaurantes, cafés, teatros ou cinemas., acrescentou.

Oposição critica declarações de Macron

A entrevista a Emmanuel Macron ocorreu numa altura em que o Parlamento francês debate uma possível legislação que, se for aprovada, permite apenas aos vacinados ter um passe vacinal e deixa de ser permitido entrar na maioria dos espaços públicos apenas com teste negativo. Para os opositores políticos do chefe de Estado, estas declarações ao jornal parisiense são “terríveis”., questionou, em tom de crítica, o candidato à presidência Jean-Luc Mélenchon, da esquerda radical através do Twitter., acrescentou noutra publicação.





Aveu sidérant de #Macron. C’est clair le #PassVaccinal est une punition collective contre la liberté individuelle. pic.twitter.com/7R0OnbFiDw — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 4, 2022







Já a candidata presidencial Marine Le Pen, do partido de extrema-direita União Nacional, salientou que, apontou.Para Bruno Retailleau, representante dos republicanos de direita,, disse ainda.A candidata presidencial republicana, Valérie Pécresse, expressou estar "indignada com as palavras do Presidente da República" , em entrevista ao CNews na manhã desta quarta-feira., disse, acrescentando que Macron mostrouA cerca de três meses das presidenciais francesas, o atual presidente abordou com cautela a sua recandidatura:, garantiu.