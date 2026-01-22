Macron anuncia captura de petroleiro russo no Mediterrâneo
O navio foi capturado pela Marinha Francesa ao largo de Almeria com o apoio do Reino Unido.
"A operação foi realizada em alto-mar no Mediterrâneo, com o apoio de vários de nossos aliados", afirmou Macron, que assegura que captura foi conduzida "em estrita conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar".
We will not tolerate any violation.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) January 22, 2026
This morning, the French Navy boarded an oil tanker coming from Russia, subject to international sanctions and suspected of flying a false flag.
The operation was conducted on the high seas in the Mediterranean,… pic.twitter.com/zhXVdzPx1r
De acordo com as autoridades marítimas, o navio partiu de Murmansk, no nordeste da Rússia, e foi capturado ao largo de Almeria, em Espanha, com o apoio do Reino Unido.
A captura será objeto de um inquérito judicial e foi feita ao abrigo das sanções impostas à Rússia, após a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022.
Segundo Macron, o petroleiro Grinch estaria a operar "sob bandeira falsa" de Comoros e denunciou que as “atividades da ‘frota paralela’ contribuem para o financiamento da guerra de agressão contra a Ucrânia”, referindo-se à navegação de embarcações russas que contornam as sanções impostas ao país, nomeadamente a venda de petróleo a países como a China e a Índia.
O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu na rede social X pela captura do petroleiro e apelou à apreensão de petroleiros russos.
Thank you, France! Thank you, @EmmanuelMacron! This is exactly the kind of resolve needed to ensure that Russian oil no longer finances Russia’s war. Russian tankers operating near European shores must be stopped. Sanctions against the entire infrastructure of the shadow fleet… https://t.co/6t0DbJ9xS1— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2026
A representação diplomática russa em França não foi notificada, segundo a agência de notícias russa TASS.