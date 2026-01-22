Macron anuncia captura de petroleiro russo no Mediterrâneo

O navio foi capturado pela Marinha Francesa ao largo de Almeria com o apoio do Reino Unido.

Foto: Yves Herman - Reuters

A Marinha Francesa capturou esta manhã o petroleiro russo Grinch no Mediterrâneo. A informação é avançada pelo presidente francês, Emmanuel Macron.

"A operação foi realizada em alto-mar no Mediterrâneo, com o apoio de vários de nossos aliados", afirmou Macron, que assegura que captura foi conduzida "em estrita conformidade com a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar".


De acordo com as autoridades marítimas, o navio partiu de Murmansk, no nordeste da Rússia, e foi capturado ao largo de Almeria, em Espanha, com o apoio do Reino Unido.

A captura será objeto de um inquérito judicial e foi feita ao abrigo das sanções impostas à Rússia, após a invasão em larga escala da Ucrânia, em 2022.

Segundo Macron, o petroleiro Grinch estaria a operar "sob bandeira falsa" de Comoros e denunciou que as “atividades da ‘frota paralela’ contribuem para o financiamento da guerra de agressão contra a Ucrânia”, referindo-se à navegação de embarcações russas que contornam as sanções impostas ao país, nomeadamente a venda de petróleo a países como a China e a Índia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, agradeceu na rede social X pela captura do petroleiro e apelou à apreensão de petroleiros russos.


A representação diplomática russa em França não foi notificada, segundo a agência de notícias russa TASS.
