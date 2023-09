Macron anuncia regresso de embaixador e de militares franceses do Niger

"A França decidiu que o seu embaixador deve regressar" e "vamos pôr fim à cooperação militar com o Níger", declarou Macron, numa entrevista à televisão.

Segundo o Presidente, os 1.500 militares franceses vão partir "nas próximas semanas e meses" e a retirada será total "até ao fim do ano". Estes militares estavam destacados para a luta contra o terrorismo na região.

A junta militar no poder no Níger ordenou em finais de agosto a expulsão do embaixador francês em Niamey, Sylvain Itté, e retirou-lhe a imunidade.

O prazo para a saída do embaixador já tinha terminado, mas a França não lhe pediu para regressar por não reconhecer a legitimidade da junta militar que está a governar o Níger após o golpe de Estado de 26 de julho.