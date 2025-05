Macron anuncia sanções da UE se Rússia não aplicar cessar-fogo na Ucrânia

"A nossa vontade, se a Rússia confirmar que não está a respeitar o cessar-fogo de 30 dias, proposto por Kiev e pelos aliados, é voltar a aplicar sanções. Já aplicámos várias dezenas e vamos aplicar nos próximos dias, em estreita ligação com os Estados Unidos", afirmou Emmanuel Macron.

O chefe de Estado francês, que esteve na Ucrânia com o chanceler alemão, Friedrich Merz, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, e britânico, Keir Starmer, indicou que a coligação de países dispostos a dar garantias de segurança à Ucrânia no caso de cessar-fogo querem "adotar novas sanções [contra a Rússia] em conjunto com os Estados Unidos" de Donald Trump.

"Estamos à espera da resposta da Rússia", afirmou, acrescentando que querem "ajudar a Ucrânia, mas nunca escalar", por essa razão foi decidido "não enviar [tropas]" para Kiev.