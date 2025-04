Macron apela a "ações firmes" se Rússia continuar a "recusar a paz"

Os europeus poderiam, em particular, decidir sobre novas sanções maciças para manter a pressão sobre a Rússia e pressioná-la para iniciar conversações de paz.





O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse ainda no domingo que o número de ataques aéreos russos contra o seu país está a “aumentar” e que a pressão sobre a Rússia é ainda insuficiente. Zelensky lamentou ainda a "falta de reação" da Administração norte-americana à recusa do cessar-fogo por parte do Kremlin.



A Ucrânia exige particularmente mais sanções económicas, que a Rússia procura aliviar.



“Embora a Ucrânia tenha aceite a proposta do Presidente Trump para um cessar-fogo completo e incondicional durante 30 dias, há quase um mês, e estejamos a trabalhar com todos os nossos parceiros em formas de garantir a paz, a Rússia continua a guerra com intensidade renovada, sem prestar atenção aos civis”, prosseguiu Emmanuel Macron.



“Até quando irá a Rússia ignorar as propostas de paz dos Estados Unidos e da Ucrânia, continuando a assassinar crianças e civis?” insistiu.



Uma nova onda de ataques russos fez dois mortos no domingo, incluindo um em Kiev, e outros feridos, após um ataque particularmente mortífero na sexta-feira em Kryvyï Rig, a cidade natal do presidente Zelensky, no centro da Ucrânia.



Dezoito pessoas, incluindo nove crianças, foram mortas neste ataque com mísseis contra uma zona residencial, muito perto de um parque infantil.





c/ AFP



"Estes ataques da Rússia devem terminar.declarou na rede X, sem mais detalhes.