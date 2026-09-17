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Macron chama lideranças ao Eliseu
O presidente francês chamou todos os líderes partidários com assento parlamentar para discutir esta sexta-feira questões de segurança nacional.
Foto: Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect
Segundo fonte do Palácio do Eliseu, as autoridades militares e os serviços de informação irão partilhar informações na posse do presidente para que tenham a noção real dos perigos que a França enfrenta, com dados sobre a realidade interna e externa, inteligência militar e energética.
Todos os partidos aceitaram comparecer, incluindo a França Insubmissa, partido da área socialista que costuma recusar estes pedidos de reunião feitos por Emmanuel Macron.