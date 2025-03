Macron com Zelensky. França anuncia mais dois mil milhões de euros em apoio militar à Ucrânia

“Continuaremos a estar determinados ao lado da Ucrânia. É do interesse do continente europeu e da nossa segurança. Há três anos que a Ucrânia enfrenta um combate que ultrapassa as suas fronteiras”, começou por declarar Emmanuel Macron numa conferência de imprensa conjunta, depois de ter estado reunido com o líder ucraniano.





Referindo-se às negociações para a paz lideradas pelos Estados Unidos, Macron afirmou que “há algumas semanas que estamos numa fase decisiva para conseguir pôr termo a esta guerra de agressão conduzidas pela Rússia, uma iniciativa do presidente Donald Trump, que pretende o mais rapidamente possível chegar a uma diminuição e depois a uma cessação das hostilidades e que nos pode ajudar a chegar a uma paz sólida”.



Defendendo o “apoio continuado à Ucrânia”, Emmanuel Macron anunciou que a França vai conceder dois mil milhões de euros em apoio militar a Kiev.



“Estes dois mil milhões de euros de apoio extra fazem parte de uma primeira tranche com vista a mobilizar também amanhã todos os parceiros para continuarmos este apoio imediato à Ucrânia”, explicou o presidente francês, referindo-se à cimeira que decorre quinta-feira em Paris.











Falando acerca de garantias no âmbito de um acordo de paz, Macron sugeriu uma “reserva estratégica para ajudar a dissuadir qualquer nova agressão” por parte da Rússia.



Considerando que a Rússia está a demonstrar o seu “desejo de guerra” ao colocar entraves a uma trégua, Emmanuel Macron defendeu que Moscovo aceite um cessar-fogo de 30 dias sem “condições prévias”.



“A Rússia não pode ditar as condições para uma paz duradoura na Ucrânia”, declarou o líder francês. Essa cimeira contará com a presença de vários países que procuram dar garantias de segurança à Ucrânia. Durante o encontro, o presidente francês tentará mobilizar os parceiros para aumentar o apoio militar à Ucrânia.Falando acerca de garantias no âmbito de um acordo de paz,por parte da Rússia.Considerando que a Rússia está a demonstrar o seu “desejo de guerra” ao colocar entraves a uma trégua, Emmanuel Macron defendeu que Moscovo aceite um cessar-fogo de 30 dias sem “condições prévias”., declarou o líder francês.

Zelensky fala em "momento decisivo"



Numa declaração mais breve, Volodymyr Zelensky agradeceu o “apoio constante” da França, incluindo o anunciado apoio de dois mil milhões de euros.



“Há muitas coisas que são importantes para a segurança da Europa e de todos os nossos cidadãos”, declarou. “Este é o momento decisivo para o mundo. A forma como hoje os líderes desenharem a segurança na Europa terá impacto em muitas gerações vindouras”.



“Nós estamos a trabalhar na proteção contra a agressão da Rússia, numa paz duradoura e na segurança da Europa”, acrescentou Zelensky.



O presidente ucraniano referiu que os caças Mirage fornecidos pela França são “um elemento-chave” na segurança aérea da Ucrânia, que pode assim “defender-se dos jatos e drones russos”.