Macron defende que qualquer plano de paz deve ser "finalizado" com Ucrânia e europeus





Os líderes francês e ucraniano conversaram também com o negociador-chefe ucraniano, Rustem Umerov, oito líderes europeus, os presidentes do Conselho Europeu e da Comissão Europeia e o secretário-geral da NATO.

"Pressão sobre o agressor"





A guerra na Ucrânia foi também o tema de uma reunião dos ministros da Defesa dos 27, em Bruxelas. A chefe da diplomacia europeia alertou para o perigo de se concentrar sobre a Ucrânia toda a pressão das negociações para um cessar-fogo.



Kaja Kallas disse esta tarde recear que "toda a pressão venha a ser exercida sobre o lado mais fraco, uma vez que a rendição da Ucrânia é a maneira mais fácil de acabar com a guerra".



"Se queremos impedir esta guerra de alastrar [a outros países e regiões], devemos exercer toda a pressão sobre o agressor, ou seja, a Rússia", advertiu.





O objetivo das negociações em curso deve ser acabar com a guerra e impedir que "recomece daqui por uns anos", acrescentou a responsável.





A reunião entre o enviado de Trump e Vladimir Putin irá realizar-se esta terça-feira, em Moscovo, depois de negociações entre as autoridades norte-americanas e os negociadores ucranianos, nos Estados Unidos.





Estas negociações surgem na sequência da proposta de cessar-fogo apresentada pela Administração Trump, conhecido em novembro. Os 28 pontos iniciais incluíam a cedência à Rússia dos territórios ucranianos ocupados desde 2022 e também a península da Crimeia, anexada unilateralmente em 2014.





Previa também a redução para praticamente metade do número de militares nas Forças Armadas ucranianas. O processo foi iniciado sem qualquer envolvimento por parte dos parceiros europeus.





(com agências)

