Macron defende União Europeia "forte, poderosa e independente"
O Presidente francês, Emmanuel Macron, afirmou hoje que "a Europa pode e deve melhorar ainda mais", numa mensagem por ocasião do Dia da Europa, defendendo a necessidade de continuar a trabalhar por uma União Europeia "forte, poderosa e independente".
Num apelo veemente a favor da UE, Macron exortou os cidadãos a sentirem-se "orgulhosos de ser europeus" e destacou a ambição de construir "o continente mais ecológico", líder em inovação, tecnologia e soberania industrial, capaz de reduzir as suas dependências estratégicas e defender "os valores democráticos e humanistas".
Macron afirmou que a Europa demonstrou a sua capacidade de resposta perante as grandes crises recentes, desde a pandemia e as turbulências económicas até à guerra na Ucrânia.
Segundo o chefe de Estado francês, a UE age "rápido, com força e em solidariedade" quando "a História bate à porta".
Na sua mensagem nas redes sociais, Macron recordou que a UE nasceu "das ruínas" e da rejeição ao nacionalismo e à guerra, na sequência dos conflitos do século XX.
"É um legado arrancado das ruínas, um tesouro forjado pela coragem daqueles e daquelas que se recusaram a aceitar que o nacionalismo e a guerra fossem o nosso destino", afirmou.
Macron assegurou que, desde 2017, quando iniciou o seu mandato como Presidente, tem dedicado a sua energia ao projeto europeu porque "uma parte significativa" do futuro e da soberania da França "está em jogo aí".
E sustentou que "a Europa respeita e fortalece" as nações, contrariamente ao que afirma a extrema-direita.