Macron e Zelensky preparam cimeira de apoio à Ucrânia

A chegada do presidente ucraniano está prevista para as 17h00 de Lisboa, seguida de declarações à imprensa por parte dos dois líderes, antes de uma reunião bilateral e de um jantar de trabalho.



Na quinta-feira de manhã, também em Paris, Macron organiza uma nova cimeira sobre “paz e segurança para a Ucrânia” com os países da “coligação dos voluntários”, que reunirá mais de 20 países da União Europeia e da NATO e incluirá o Reino Unido, o Canadá, a Noruega e a Turquia, segundo uma fonte diplomática.



Portugal estará representado na reunião de alto nível pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro.



Esta cimeira ocorre na sequência das reuniões realizadas em Paris e Londres nas últimas semanas para dar “garantias de segurança” à Ucrânia, invadida pelas tropas russas em fevereiro de 2022, numa altura em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta arrancar um eventual acordo de paz com a Rússia.