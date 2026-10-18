Macron exprime "vergonha" após tumultos e apela ao diálogo responsável a seis meses das eleições

Segundo o Ministério francês do Interior, a onda de violência em França no último sábado levou a 2.397 interpelações pelas forças policiais. Há quase mil polícias ou militares feridos, sete dos quais em estado grave.

“Os que destruíram têm de pagar, os que pilharam têm de reembolsar, aqueles que tentaram destruir a República vão ter de responder”, assinalou, prometendo uma “ação judicial apropriada”.





Emmanuel Macron pediu ainda ao Governo, e em particular ao ministro francês do Interior, Laurent Nuñez, que "extraia todas as lições necessárias" dos acontecimentos de sábado "em termos de inteligência e preparação". "Espero respostas claras e haverá total transparência", prometeu.

Atento às "reivindicações legítimas"

“Todos sentimos raiva e vergonha de ver as nossas ruas atacadas”, afirmou Emmanuel Macron, vincando a solidariedade com os feridos e as suas famílias, assim como os “presidentes de Câmaras Municipais afetadas, comerciantes e atores económicos que sofreram consequências da violência” que se fez sentir, sobretudo no último sábado.O presidente francês garantiu que os comerciantes “não vão ficar sozinhos” e garantiu que o Governo irá começar a trabalhar desde logo para minimizar os impactos.Ao mesmo tempo,“Percebo a sua inquietação”, afirmou Emmanuel Macron, dirigindo-se aqui em particular aos jovens estudantes do ensino secundário e ensino superior que se têm manifestado. “As suas expectativas devem ser escutadas”, ao mesmo tempo que se deve “garantir firmemente a ordem pública”.Por outro lado, o presidente francês exigiu aos vários atores da sociedade francesa, incluindo partidos políticos e organizações sindicais, para que “condenem toda a violência e apelem à calma”.“Ninguém pode fugir às suas responsabilidades. O país precisa de ordem e apaziguamento, não de uma escalada de violência”, vincou.“França é uma grande força democrática. (…) O nosso país merece boas eleições presidenciais”, apontou o atual presidente em fim de mandato.